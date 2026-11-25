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25.11.2026 10:02:18
NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nissan Motor von vor einem Jahr angefallen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Nissan Motor-Aktie Investoren gebracht.
Das Nissan Motor-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke waren Nissan Motor-Anteile an diesem Tag 368.00 JPY wert. Hätte ein Anleger 1’000 JPY zu diesem Zeitpunkt in die Nissan Motor-Aktie investiert, befänden sich nun 2.717 Nissan Motor-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 732.07 JPY, da sich der Wert eines Nissan Motor-Anteils am 24.11.2026 auf 269.40 JPY belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 26.79 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Nissan Motor eine Börsenbewertung in Höhe von 934.34 Mrd. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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