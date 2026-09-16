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Lohnendes Nissan Motor-Investment? 16.09.2026 10:02:28

NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nissan Motor von vor 5 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Nissan Motor-Aktie gebracht.

Nissan Motor
1.76 EUR -0.02%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nissan Motor-Anteilen via Börse TOKIO ausgeführt. Diesen Tag beendete das Nissan Motor-Papier bei 571.30 JPY. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.175 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 15.09.2026 54.72 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 312.60 JPY belief. Mit einer Performance von -45.28 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Nissan Motor zuletzt 1.09 Bio. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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