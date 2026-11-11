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|Nissan Motor-Investment im Blick
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11.11.2026 10:02:29
NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nissan Motor von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Nissan Motor gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nissan Motor-Anteilen an der Börse TOKIO ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Nissan Motor-Aktie an diesem Tag 625.70 JPY wert. Bei einem Investment von 10’000 JPY in die Nissan Motor-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15.982 Nissan Motor-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 282.10 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’508.55 JPY wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54.91 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Nissan Motor belief sich zuletzt auf 974.86 Mrd. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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