NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nissan Motor von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nissan Motor-Anteilen an der Börse TOKIO ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Nissan Motor-Aktie an diesem Tag 625.70 JPY wert. Bei einem Investment von 10’000 JPY in die Nissan Motor-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15.982 Nissan Motor-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 282.10 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’508.55 JPY wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54.91 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Nissan Motor belief sich zuletzt auf 974.86 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch