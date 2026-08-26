Nissan Motor Aktie 763092 / JP3672400003
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26.08.2026 10:02:15
NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nissan Motor von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Nissan Motor-Investment verlieren können.
Heute vor 10 Jahren wurden Nissan Motor-Anteile an der Börse TOKIO gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 974.00 JPY. Wenn ein Anleger damals 100 JPY in das Nissan Motor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.103 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.08.2026 33.24 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 323.80 JPY belief. Mit einer Performance von -66.76 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Nissan Motor bezifferte sich zuletzt auf 1.17 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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