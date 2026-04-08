Nissan Motor Aktie 763092 / JP3672400003
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08.04.2026 10:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nissan Motor von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Nissan Motor eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Am 08.04.2016 wurde das Nissan Motor-Papier via Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke waren Nissan Motor-Anteile an diesem Tag 968.40 JPY wert. Hätte ein Anleger 1’000 JPY zu diesem Zeitpunkt in die Nissan Motor-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.033 Nissan Motor-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 349.40 JPY belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 360.80 JPY wert. Das entspricht einem Minus von 63.92 Prozent.
Jüngst verzeichnete Nissan Motor eine Marktkapitalisierung von 1.23 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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