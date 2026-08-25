Nice Systems Aktie 428238 / US6536561086
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25.08.2026 10:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nice Systems-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Nice Systems-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Nice Systems-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 196.82 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.508 Nice Systems-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.08.2026 50.93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 100.25 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 50.93 USD entspricht einer negativen Performance von 49.07 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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