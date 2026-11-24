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|Lohnende Nice Systems-Investition?
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24.11.2026 10:02:13
NASDAQ Composite Index-Wert Nice Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nice Systems von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren Nice Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 5 Jahren wurde die Nice Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Nice Systems-Aktie an diesem Tag bei 282.92 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.535 Nice Systems-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 313.55 USD, da sich der Wert eines Nice Systems-Anteils am 23.11.2026 auf 88.71 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 68.64 Prozent verkleinert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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