Vor 5 Jahren wurde die Nice Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Nice Systems-Aktie an diesem Tag bei 282.92 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.535 Nice Systems-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 313.55 USD, da sich der Wert eines Nice Systems-Anteils am 23.11.2026 auf 88.71 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 68.64 Prozent verkleinert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch