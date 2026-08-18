Nice Systems Aktie 428238 / US6536561086
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18.08.2026 10:02:13
NASDAQ Composite Index-Wert Nice Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nice Systems von vor einem Jahr gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Nice Systems-Investment gewesen.
Am 18.08.2025 wurde die Nice Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 136.88 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Nice Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 73.057 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 97.90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’152.25 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28.48 Prozent abgenommen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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