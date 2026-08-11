NASDAQ Composite Index-Wert Nice Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nice Systems von vor 10 Jahren eingebracht

Am 11.08.2016 wurden Nice Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Nice Systems-Papier bei 67.99 USD. Bei einem Nice Systems-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.708 Nice Systems-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.08.2026 1’508.53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 102.57 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 50.85 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch