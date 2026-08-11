Nice Systems Aktie 428238 / US6536561086
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Nice Systems-Investition?
|
11.08.2026 10:02:37
NASDAQ Composite Index-Wert Nice Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nice Systems von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Nice Systems-Investment verdienen können.
Am 11.08.2016 wurden Nice Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Nice Systems-Papier bei 67.99 USD. Bei einem Nice Systems-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.708 Nice Systems-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.08.2026 1’508.53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 102.57 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 50.85 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
|
10:02
|NASDAQ Composite Index-Wert Nice Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nice Systems von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
04.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nice Systems-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: Nice Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nice Systems-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
21.07.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
21.07.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite steigt (finanzen.ch)
Analysen zu Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Verschiedene Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich uneins. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.