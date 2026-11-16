NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nexstar Media Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 16.11.2021 wurde das Nexstar Media Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Nexstar Media Group-Anteile bei 168.43 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Nexstar Media Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 5.937 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 207.94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’234.58 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23.46 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Nexstar Media Group belief sich zuletzt auf 6.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch