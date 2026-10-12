NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nexstar Media Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Nexstar Media Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Nexstar Media Group-Anteile bei 139.47 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 71.700 Nexstar Media Group-Aktien. Die gehaltenen Nexstar Media Group-Anteile wären am 09.10.2026 11’575.97 USD wert, da der Schlussstand 161.45 USD betrug. Mit einer Performance von +15.76 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Nexstar Media Group eine Börsenbewertung in Höhe von 4.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch