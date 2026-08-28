NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Neurocrine Biosciences von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde die Neurocrine Biosciences-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Neurocrine Biosciences-Anteile letztlich bei 95.22 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 105.020 Neurocrine Biosciences-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Neurocrine Biosciences-Papiers auf 155.92 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’374.71 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 63.75 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Neurocrine Biosciences belief sich zuletzt auf 15.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch