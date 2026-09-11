NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Neurocrine Biosciences-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 143.60 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6.964 Neurocrine Biosciences-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’090.32 USD, da sich der Wert eines Neurocrine Biosciences-Papiers am 10.09.2026 auf 156.57 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9.03 Prozent angewachsen.

Neurocrine Biosciences war somit zuletzt am Markt 15.77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch