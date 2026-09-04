Neurocrine Biosciences Aktie 149044 / US64125C1099
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04.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Neurocrine Biosciences-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Neurocrine Biosciences-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 49.44 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Neurocrine Biosciences-Aktie investiert, befänden sich nun 2.023 Neurocrine Biosciences-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Neurocrine Biosciences-Anteile wären am 03.09.2026 320.29 USD wert, da der Schlussstand 158.35 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 220.29 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Neurocrine Biosciences bezifferte sich zuletzt auf 16.01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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