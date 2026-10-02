NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Neurocrine Biosciences-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 50.64 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die Neurocrine Biosciences-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 19.747 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’778.63 USD, da sich der Wert eines Neurocrine Biosciences-Anteils am 01.10.2026 auf 140.71 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 177.86 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Neurocrine Biosciences zuletzt 14.44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch