NetScout Systems Aktie 847783 / US64115T1043
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25.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NetScout Systems von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen NetScout Systems-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde das NetScout Systems-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 27.38 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 3.652 NetScout Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 39.25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 143.35 USD wert. Das entspricht einem Plus von 43.35 Prozent.
Der Börsenwert von NetScout Systems belief sich jüngst auf 2.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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