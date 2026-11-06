NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetScout Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit NetScout Systems-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 29.25 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetScout Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 3.419 NetScout Systems-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des NetScout Systems-Papiers auf 31.83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108.82 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +8.82 Prozent.

Der Börsenwert von NetScout Systems belief sich zuletzt auf 2.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch