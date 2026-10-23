NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetScout Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde die NetScout Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die NetScout Systems-Anteile bei 26.94 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das NetScout Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 37.120 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der NetScout Systems-Aktie auf 38.31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’422.05 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 42.20 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von NetScout Systems betrug jüngst 2.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch