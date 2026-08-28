NetScout Systems Aktie 847783 / US64115T1043
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|Profitabler NetScout Systems-Einstieg?
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28.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetScout Systems von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NetScout Systems-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem NetScout Systems-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 28.04 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetScout Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 356.633 NetScout Systems-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 27.08.2026 14’072.75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39.46 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40.73 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete NetScout Systems eine Marktkapitalisierung von 2.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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