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|NETGEAR-Anlage unter der Lupe
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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert NETGEAR-Aktie: So viel Verlust hätte ein NETGEAR-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in NETGEAR-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Die NETGEAR-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25.50 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die NETGEAR-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 39.216 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des NETGEAR-Papiers auf 18.46 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 723.92 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 27.61 Prozent.
Der NETGEAR-Wert an der Börse wurde auf 504.42 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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