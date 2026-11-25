Die NETGEAR-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25.50 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die NETGEAR-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 39.216 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des NETGEAR-Papiers auf 18.46 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 723.92 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 27.61 Prozent.

Der NETGEAR-Wert an der Börse wurde auf 504.42 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch