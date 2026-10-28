NASDAQ Composite Index-Wert NETGEAR-Aktie: So viel hätte eine Investition in NETGEAR von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades NETGEAR-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 33.91 USD. Bei einem NETGEAR-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.949 NETGEAR-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 27.10.2026 69.01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23.40 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 30.99 Prozent.

NETGEAR markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 636.85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch