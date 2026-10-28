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28.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert NETGEAR-Aktie: So viel hätte eine Investition in NETGEAR von vor einem Jahr gekostet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die NETGEAR-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades NETGEAR-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 33.91 USD. Bei einem NETGEAR-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.949 NETGEAR-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 27.10.2026 69.01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23.40 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 30.99 Prozent.
NETGEAR markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 636.85 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu NETGEAR Inc.
Analysen zu NETGEAR Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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