NASDAQ Composite Index-Wert NETGEAR-Aktie: So viel hätte eine Investition in NETGEAR von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden NETGEAR-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren NETGEAR-Anteile an diesem Tag 26.90 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 37.175 NETGEAR-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des NETGEAR-Papiers auf 20.87 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 775.84 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -22.42 Prozent.

NETGEAR wurde am Markt mit 576.40 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch