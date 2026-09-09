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NETGEAR Aktie 1134041 / US64111Q1040

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Lohnendes NETGEAR-Investment? 09.09.2026 16:02:30

NASDAQ Composite Index-Wert NETGEAR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NETGEAR-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen NETGEAR-Einstiegs gewesen.

NETGEAR
16.81 CHF -1.74%
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Heute vor 3 Jahren wurden NETGEAR-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 12.18 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in NETGEAR-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 821.018 NETGEAR-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.09.2026 17’348.11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21.13 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 73.48 Prozent.

NETGEAR war somit zuletzt am Markt 579.58 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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