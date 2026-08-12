NASDAQ Composite Index-Wert NETGEAR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NETGEAR-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem NETGEAR-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die NETGEAR-Aktie bei 13.04 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die NETGEAR-Aktie investiert hätte, hätte er nun 76.687 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’828.99 USD, da sich der Wert einer NETGEAR-Aktie am 11.08.2026 auf 23.85 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 82.90 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für NETGEAR eine Börsenbewertung in Höhe von 628.16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch