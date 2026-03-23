NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NetApp von vor 10 Jahren verdient

Die NetApp-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 26.38 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die NetApp-Aktie investiert hat, hat nun 3.791 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der NetApp-Aktie auf 101.11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 383.28 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 283.28 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von NetApp belief sich zuletzt auf 20.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch