NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NetApp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das NetApp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das NetApp-Papier bei 81.85 USD. Bei einem NetApp-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 122.175 NetApp-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 20’408.06 USD, da sich der Wert einer NetApp-Aktie am 05.06.2026 auf 167.04 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 104.08 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von NetApp bezifferte sich zuletzt auf 33.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch