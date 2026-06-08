NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|NetApp-Investmentbeispiel
|
08.06.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NetApp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in NetApp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde das NetApp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das NetApp-Papier bei 81.85 USD. Bei einem NetApp-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 122.175 NetApp-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 20’408.06 USD, da sich der Wert einer NetApp-Aktie am 05.06.2026 auf 167.04 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 104.08 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von NetApp bezifferte sich zuletzt auf 33.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Belimo: Der stille KI-Profiteur
Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.Weiterlesen!
Nachrichten zu NetApp Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NetApp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
01.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite letztendlich in Grün (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
29.05.26
|NYSE-Handel: S&P 500 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu NetApp Inc.
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML
inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue Eskalationen in Nahost und KI-Zweifel: SMI schwächelt -- DAX mit roten Vorzeichen -- Wall Street mit starkem Wochenstart -- Kräftige Abschläge an den Börsen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die US-Börsen erholen sich zum Wochenbeginn. Anleger in Asien trennten sich am Montag in grossem Stil von ihren Aktien.