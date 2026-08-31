NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
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31.08.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in NetApp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde das NetApp-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die NetApp-Aktie bei 88.93 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 112.448 NetApp-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 187.02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’030.02 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 110.30 Prozent angewachsen.
Der NetApp-Wert an der Börse wurde auf 36.73 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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