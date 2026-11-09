NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem NetApp-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 112.97 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das NetApp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.885 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 149.77 USD, da sich der Wert eines NetApp-Anteils am 06.11.2026 auf 169.19 USD belief. Mit einer Performance von +49.77 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

NetApp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch