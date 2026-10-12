NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
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12.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in NetApp-Aktien verdienen können.
Am 12.10.2025 wurde das NetApp-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 113.94 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 87.765 NetApp-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 20’813.59 USD, da sich der Wert einer NetApp-Aktie am 09.10.2026 auf 237.15 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 108.14 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von NetApp belief sich zuletzt auf 46.45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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