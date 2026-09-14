NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
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14.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in NetApp-Aktien gewesen.
Das NetApp-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 124.00 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das NetApp-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.065 NetApp-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 199.28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’607.10 USD wert. Mit einer Performance von +60.71 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
NetApp wurde am Markt mit 39.04 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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