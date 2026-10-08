NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Neogen-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Neogen-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Neogen-Papier letztlich bei 20.68 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Neogen-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 48.353 Neogen-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 11.68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 564.76 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 43.52 Prozent vermindert.

Neogen wurde am Markt mit 2.61 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch