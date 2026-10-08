Neogen Aktie 956244 / US6404911066
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukratives Neogen-Investment?
|
08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Neogen-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Neogen-Aktie gebracht.
Vor 10 Jahren wurde das Neogen-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Neogen-Papier letztlich bei 20.68 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Neogen-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 48.353 Neogen-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 11.68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 564.76 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 43.52 Prozent vermindert.
Neogen wurde am Markt mit 2.61 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Neogen Corp.
|
08.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Neogen-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Handel in New York: So performt der NASDAQ Composite am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
05.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
01.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Neogen von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu Neogen Corp.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneins
An den Börsen in Asien geht es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen.