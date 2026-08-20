NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neogen von vor einem Jahr eingefahren

Das Neogen-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5.57 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 17.953 Neogen-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 12.15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 218.13 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 118.13 Prozent vermehrt.

Neogen war somit zuletzt am Markt 2.52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch