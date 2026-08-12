NASDAQ Composite Index-Wert Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Myriad Genetics-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die Myriad Genetics-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Myriad Genetics-Anteile 17.89 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5.590 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 18.00 USD, da sich der Wert eines Myriad Genetics-Papiers am 11.08.2026 auf 3.22 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -82.00 Prozent.

Jüngst verzeichnete Myriad Genetics eine Marktkapitalisierung von 311.29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch