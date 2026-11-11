NASDAQ Composite Index-Wert Myriad Genetics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Myriad Genetics von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurde das Myriad Genetics-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Myriad Genetics-Anteile betrug an diesem Tag 31.51 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 31.736 Myriad Genetics-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 5.67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 179.94 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 82.01 Prozent.

Zuletzt verbuchte Myriad Genetics einen Börsenwert von 547.29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch