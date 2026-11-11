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|Profitabler Myriad Genetics-Einstieg?
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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Myriad Genetics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Myriad Genetics von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren in Myriad Genetics eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde das Myriad Genetics-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Myriad Genetics-Anteile betrug an diesem Tag 31.51 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 31.736 Myriad Genetics-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 5.67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 179.94 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 82.01 Prozent.
Zuletzt verbuchte Myriad Genetics einen Börsenwert von 547.29 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Myriad Genetics Inc.
Analysen zu Myriad Genetics Inc.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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