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|Monro Muffler Brake-Investition im Blick
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12.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Monro Muffler Brake von vor 10 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Monro Muffler Brake-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 10 Jahren wurde die Monro Muffler Brake-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 55.35 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Monro Muffler Brake-Papier investiert hätte, hätte er nun 180.668 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 11.53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’083.11 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 79.17 Prozent.
Jüngst verzeichnete Monro Muffler Brake eine Marktkapitalisierung von 338.18 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Monro Muffler Brake Inc.
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