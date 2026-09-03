Monro Muffler Brake Aktie 953301 / US6102361010
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätte eine Investition in Monro Muffler Brake von vor 3 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Monro Muffler Brake-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Monro Muffler Brake-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 33.58 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29.780 Monro Muffler Brake-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12.41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 369.57 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 63.04 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Monro Muffler Brake belief sich zuletzt auf 389.22 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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