NASDAQ Composite Index-Wert Monolithic Power Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Monolithic Power Systems-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 26.10.2016 wurde das Monolithic Power Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Monolithic Power Systems-Aktie bei 79.26 USD. Bei einem Monolithic Power Systems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.262 Monolithic Power Systems-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Monolithic Power Systems-Aktie auf 1’140.12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’438.46 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1’338.46 Prozent zugenommen.

Monolithic Power Systems war somit zuletzt am Markt 55.92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch