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|Monolithic Power Systems-Performance im Blick
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23.11.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monolithic Power Systems-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Monolithic Power Systems gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Monolithic Power Systems-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 84.00 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11.905 Monolithic Power Systems-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’595.83 USD, da sich der Wert eines Monolithic Power Systems-Papiers am 20.11.2026 auf 1’142.05 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1’259.58 Prozent vermehrt.
Monolithic Power Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 55.31 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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