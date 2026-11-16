NASDAQ Composite Index-Wert Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Monolithic Power Systems-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 575.97 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.174 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 1’390.54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 241.43 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 241.43 USD entspricht einer Performance von +141.43 Prozent.

Der Börsenwert von Monolithic Power Systems belief sich zuletzt auf 67.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch