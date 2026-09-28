NASDAQ Composite Index-Wert Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Monolithic Power Systems-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Monolithic Power Systems-Anteile an diesem Tag 78.94 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Monolithic Power Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 126.687 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Monolithic Power Systems-Papiers auf 1’367.43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 173’234.94 USD wert. Mit einer Performance von +1’632.35 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Monolithic Power Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 67.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch