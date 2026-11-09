NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Modine Manufacturing von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Modine Manufacturing-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9.95 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 100.503 Modine Manufacturing-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 96.61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’709.55 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 870.95 Prozent vermehrt.

Modine Manufacturing war somit zuletzt am Markt 5.15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch