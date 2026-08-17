Modine Manufacturing Aktie 952995 / US6078281002
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17.08.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Modine Manufacturing-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Modine Manufacturing-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Modine Manufacturing-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10.24 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 97.656 Modine Manufacturing-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 209.50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’458.98 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1’945.90 Prozent vermehrt.
Der Modine Manufacturing-Wert an der Börse wurde auf 11.13 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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