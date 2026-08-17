NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Modine Manufacturing-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Modine Manufacturing-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10.24 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 97.656 Modine Manufacturing-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 209.50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’458.98 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1’945.90 Prozent vermehrt.

Der Modine Manufacturing-Wert an der Börse wurde auf 11.13 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch