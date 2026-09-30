NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MKS Instruments von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden MKS Instruments-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die MKS Instruments-Aktie an diesem Tag bei 150.91 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die MKS Instruments-Aktie investiert hat, hat nun 0.663 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 266.02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 176.28 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 76.28 Prozent gesteigert.

Am Markt war MKS Instruments jüngst 17.48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch