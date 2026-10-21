NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MKS Instruments-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem MKS Instruments-Papier statt. Der Schlusskurs der MKS Instruments-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 74.04 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die MKS Instruments-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.351 MKS Instruments-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 285.17 USD, da sich der Wert einer MKS Instruments-Aktie am 20.10.2026 auf 211.14 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 185.17 Prozent angezogen.

MKS Instruments markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch