Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’805 -1.8%  SPI 19’510 -1.7%  Dow 52’485 -0.6%  DAX 25’576 -1.7%  Euro 0.9424 0.1%  EStoxx50 6’312 -1.6%  Gold 4’415 1.4%  Bitcoin 63’828 0.6%  Dollar 0.8096 0.0%  Öl 100.4 2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Sandoz124359842Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Februar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Rheinmetall-Aktie
Billionenschwere KI-Investitionen: JPMorgan sieht solides Fundament
Siemens Energy-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August
Warren Buffetts Wette gegen Hedgefonds: Der Beleg für passives Investieren
Holcim-Aktie in Rot: Investition in Cloud Cycle für Echtzeit-Qualitätskontrolle
Suche...
ETF Sparplan

MKS Instruments Aktie 616689 / US55306N1046

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

MKS Instruments-Performance im Blick 09.09.2026 16:02:30

NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MKS Instruments-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in MKS Instruments-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

MKS Instruments
213.67 CHF -1.54%
Kaufen Verkaufen

Vor 10 Jahren wurde das MKS Instruments-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der MKS Instruments-Aktie betrug an diesem Tag 46.44 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.153 MKS Instruments-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (265.50 USD), wäre das Investment nun 571.71 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 471.71 Prozent.

Der Börsenwert von MKS Instruments belief sich zuletzt auf 17.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu MKS Instruments Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten