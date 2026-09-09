NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MKS Instruments-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das MKS Instruments-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der MKS Instruments-Aktie betrug an diesem Tag 46.44 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.153 MKS Instruments-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (265.50 USD), wäre das Investment nun 571.71 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 471.71 Prozent.

Der Börsenwert von MKS Instruments belief sich zuletzt auf 17.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch