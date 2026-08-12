MKS Instruments Aktie 616689 / US55306N1046
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12.08.2026 16:02:41
NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MKS Instruments-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MKS Instruments-Aktie Investoren gebracht.
Am 12.08.2016 wurde die MKS Instruments-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen MKS Instruments-Anteile an diesem Tag bei 46.97 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MKS Instruments-Aktie investiert, befänden sich nun 212.902 MKS Instruments-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 11.08.2026 62’674.05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 294.38 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 526.74 Prozent.
Der Marktwert von MKS Instruments betrug jüngst 19.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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