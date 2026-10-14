MKS Instruments Aktie 616689 / US55306N1046
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14.10.2026 16:02:35
NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MKS Instruments von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in MKS Instruments-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurde die MKS Instruments-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 132.68 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 75.369 MKS Instruments-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 18’658.43 USD, da sich der Wert eines MKS Instruments-Papiers am 13.10.2026 auf 247.56 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 86.58 Prozent vermehrt.
MKS Instruments erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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