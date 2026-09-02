NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MKS Instruments von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden MKS Instruments-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das MKS Instruments-Papier bei 147.24 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die MKS Instruments-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 67.916 MKS Instruments-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des MKS Instruments-Papiers auf 246.44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’737.30 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 67.37 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für MKS Instruments eine Börsenbewertung in Höhe von 17.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch