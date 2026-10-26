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|Rentable Mind CTI-Investition?
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26.10.2026 10:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mind CTI von vor einem Jahr bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Mind CTI-Investment verlieren können.
Am 26.10.2025 wurde das Mind CTI-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Mind CTI-Anteile 1.09 USD wert. Bei einem Mind CTI-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9’216.590 Mind CTI-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 0.90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’339.17 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 16.61 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Mind CTI belief sich zuletzt auf 18.44 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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