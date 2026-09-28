NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mind CTI-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Mind CTI-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1.15 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 869.565 Mind CTI-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.09.2026 869.57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.00 USD belief. Das entspricht einem Minus von 13.04 Prozent.

Insgesamt war Mind CTI zuletzt 20.37 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch